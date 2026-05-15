Explosión e Incendio de Contenedor de Diésel Deja Un Muerto en Cadereyta, Nuevo León

Un hombre murió en la explosión e incendio de un contenedor con combustible durante la mañana del viernes 15 de mayo en el Libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Noticia relacionada: Así Era el Túnel Utilizado para el Robo de Hidrocarburo Localizado en Santa Catarina, Nuevo León

El hecho se registró aproximadamente a 500 metros de la carretera libre a Reynosa, frente al panteón municipal. Aparentemente fue un mal manejo en el contenedor de diésel lo que provocó la explosión e incendio que dejó como saldo la muerte de una hombre quien presuntamente se encontraba manipulándolo.

Tras el fuerte estruendo que generó la explosión, personal de bomberos y Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el lugar para sofocar las llamas. Mientras combatían el fuego, elementos del Ejército Mexicano y la Policía de Cadereyta acordonaron la zona del incidente, que se encuentra cerca al Fraccionamiento Las Villas.

Video: Deja un Muerto Incendio y Explosión de Contenedor de Diésel en Cadereyta, NL

Identifican a hombre fallecido en explosión en Cadereyta

La víctima, quien murió a causa de la explosión e incendio de los contenedores de diésel, fue identificada como Roberto Medina de 47 años de edad. De acuerdo con lo informado, su cuerpo presentaba quemaduras de tercer grado.

Agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya avanzan hasta el sitio, en el municipio de Cadereyta, para iniciar la investigación del caso, que se presume, podría tratarse de negligencia por el mal manejo de combustible en algunos de los contenedores.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH