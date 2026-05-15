Atacan a Balazos a Hombre en Vía Pública de Santa Catarina, Nuevo León

Durante la madrugada, un hombre sufrió un intento de ejecución por parte de dos hombre armados que lo atacaron a balazos para luego darse a la fuga en la colonia Infonavit Lomas de Santa Catarina, perteneciente al municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

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De acuerdo con testigos, los dos hombres armados viajaban a bordo de una motocicleta por las calles de Santa Catarina, cuando sorprendieron a la víctima, quien iba caminando en el cruce de las calles Sierra Nogales y Sierra San Cristóbal, le dispararon y posteriormente huyeron del lugar de los hechos. Hasta el momento, no han sido identificados.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Santa Catarina del grupo Jaguares, quienes brindaron atención al hombre, identificado como Juan Manuel de 42 años de edad, quien fue reportado fuera de peligro a pesar de que presentaba un impacto de bala en el muslo; brigadistas lo trasladado a un hospital.

Video: Sobrevive Hombre a Intento de Ejecución en Santa Catarina, NL

Investigan móvil del intento de homicidio en Santa Catarina

Al lugar también llegaron elementos de la Policía de Proximidad de Santa Catarina y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para iniciar las indagatorias correspondientes por este intento de homicidio en la colonia Infonavit Lomas de Santa Catarina.

Una fuente allegada a la investigación detalló que el hombre que sufrió el ataque a balazos, presuntamente cuenta con antecedentes penales por robo, por lo que no se descarta que se haya tratado de un posible ajuste de cuentas; sin embargo, las autoridades continúan con las indagatorias para determinar la causa de la agresión que dejó al hombre herido de bala.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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