Vinculan a Proceso a Exempleada Bancaria por Presunto Fraude a Adultos Mayores en Nuevo León

La exempleada bancaria acusada de presuntamente estafar a adultos mayores, fue vinculada a proceso tras ser detenida el pasado martes 12 de mayo en el municipio de Santiago, Nuevo León. Esta medida se dio a conocer durante la tarde de este jueves 14 de mayo a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad de Santiago.

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Fueron las autoridades de seguridad quienes comentaron que la mujer detenida ya se encuentra internada en un Centro de Reinserción Social Femenil y mencionaron que permanecerá ahí mientras se llevan a cabo los trabajos de investigación correspondientes para determinar su situación legal ante el delito de fraude.

Esta vinculación surge luego de que un habitante del municipio de Allende, Nuevo León, levantara una denuncia contra esta exempleada bancaria tras percatarse de que sus ahorros, una suma de 12 millones de pesos, ya no se encontraban disponibles en su cuenta. Fue hasta el pasado 12 de mayo cuando elementos de seguridad lograron detener a la mujer, identificada como Grizelda “N”.

Exempleada bancaria suma dos denuncias por presunto fraude

Tras este arresto, una persona más denunció a la exempleada tras notar que en su cuenta bancaria faltaban 300 mil pesos. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) de inmediato comenzó con las labores necesarias para atender ambos casos y poder recuperar el dinero que aparentemente habrían sido robado por Grizelda “N”.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, mencionó durante una rueda de prensa que durante la detención de la mujer se logró decomisar varios documentos apócrifos en los que presuntamente les daba la cuenta de intereses o productos que eran comprados con el dinero que presuntamente fue robado a las víctima. Se espera que estos papeles ayuden para determinar la situación legal de la mujer.

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