Frustran Intento de Robo de Caja Fuerte en Plaza Comercial en Monterrey

Un grupo de presuntos delincuentes intentaron realizar el robo millonario de una caja fuerte dentro del estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la colonia Central en Monterrey, Nuevo León. Los sujetos abandonaron el botín y huyeron del sitio tras verse rodeados de los policías municipales.

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El intento de robo generó una movilización de autoridades de seguridad en la avenida Fidel Velázquez y la calle Golfo Pérsico, donde se alertaron sobre el atraco a negocio. Elementos de la Policía de Monterrey arribaron a la plaza comercial y confirmaron el hecho.

Los presuntos delincuentes huyeron corriendo afuera de unos locales comerciales después de percatarse de la presencia de los policías municipales, quienes no lograron darles alcance para detenerlos, pero sí frustraron el robo millonario de la caja fuerte que quedó abandonada dentro del estacionamiento.

Video: Frustra Policía Robo de Caja Fuerte en Negocio en Monterrey

Personal de la tienda reportó el intento de robo

De acuerdo con el personal de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Central, en Monterrey, escucharon ruidos que llamaron su atención y al asomarse a la parte trasera del estacionamiento vieron a cuatro personas sospechosas que arrastraban una caja fuerte, por lo que, de inmediato dieron aviso a las autoridades.

El objeto pesado, que tenían listo para cargar en una camioneta cerrada, quedó abandonado en el estacionamiento al huir los presuntos ladrones para evitar ser detenidos por los elementos de la Policía de Monterrey. Hasta el momento, no se ha establecido cuál fue el negocio afectado, pero en el sitio hay locales de empresas de seguridad, venta de joyería, artículos de limpieza entre otros.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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