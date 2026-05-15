Detienen a Presunto Delincuente en Centro Comercial tras Persecución en San Pedro, Nuevo León

Un intenso despliegue de autoridades de seguridad se presentó sobre un estacionamiento de un centro comercial luego de que se registrara una persecución entre patrullas y un vehículo sospechoso que circulaba por la avenida Lázaro Cárdenas, en los límites del municipio de San Pedro Garza García y Monterrey, Nuevo León.

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Fue durante la tarde de este viernes 15 de mayo cuando a través de las cámaras de seguridad del C2 de San Pedro se detectó la presencia de un vehículo tripulado por un hombre acusado por presuntamente realizar varios robos. De inmediato se movilizó una patrulla hasta la avenida Lázaro de Cárdenas para tratar de detener su paso, pero al percatarse de esta situación, el sospechoso intentó huir.

A este despliegue se unieron varias patrullas para tratar de detener al sujeto. Fue hasta la altura de un centro comercial, ya en el municipio de Monterrey, donde una de las unidades terminó por impactar el vehículo sospechoso frente al estacionamiento de este sitio, momento que el sujeto salió corriendo hacía al interior de este lugar para tratar de huir de las autoridades.

Resguardan auto de hombre sospechoso tras persecución en San Pedro

De inmediato se activó un protocolo de búsqueda al interior de este centro comercial para tratar de localizarlo y poder detenerlo. Una hora después de este despliegue, elementos de seguridad logaron ubciar al presunto delincuente, por lo que procedieron a detenerlo. Se espera que el sujeto sea trasladado al Ministerio Público para que se deslinden sus responsabilidades correspondientes.

Al exterior del centro comercial quedó bajo a resguardo el vehículo del sujeto, mismo donde han sido localizadas varias herramientas que usualmente son utilizadas para forzar cerrraduras de puertas y vehículos. Se espera que sea en las próximas cuando se revelen más detalles sobre este caso que terminó en una persecución.

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Con información de Alex Rodríguez | N+

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