Hombre es Sentenciado a 48 Años de Prisión por Asesinar a su Hijastra en Nuevo León

Un hombre fue sentenciado a 48 años de prisión luego de asesinar a su hijastra, de 5 años, y violentar a un menor de 7 años de edad. Aunque los hechos habrían ocurrido el pasado mes de junio de 2023, esta medida condenatoria fue aplicada durante este viernes 15 de mayo de 2026 en el estado de Nuevo León.

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Fue la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quien informó sobre esta sentencia. Además del hombre, la madre de las víctimas también recibió una sanción menor de 3 años de prisión. Los dos detenidos fueron encontrados como culpables en los delitos de Feminicidio, Violencia Familiar y Equiparable a la Violencia Familiar.

¿Cómo ocurrieron los hechos por los cuales la pareja fue sentenciada a prisión?

Autoridades señalaron que fue durante el 3 y 17 de junio de 2023 cuando el acusado, identificado como Enrique “N”, habría ejercido violencia de género contra su hijastra. Debido a los golpes que recibió la menor, sufrió una contusión profunda de cráneo. En un intento por reanimar a la víctima, el hombre y su pareja, identificada como Reina “N”, intentaron reanimarla aplicando descargas eléctricas sobre el cuerpo de la pequeña.

Luego de percatarse de que la víctima ya no contaba con signos vitales, la pareja colocó a la menor al interior de una caja de madera, misma que fue abandonada sobre un terreno baldío ubicado sobre la carretera Libramiento Noreste, en el municipio de García, Nuevo León. La pequeña habría sido localizada el 7 de julio del 2023 y desde ese momento se inició una carpeta de investigación para encontrar a los responsables.

Luego de que el la pareja cometiera este crimen, ambas personas agredieron físicamente al hijo de la acusada, provocándole varios golpes. Autoridades señalaron que el pequeño se encontraría en custodia del DIF y permanecerá bajo el cargo de esta institución pública debido a la sentencia que recibieron sus tutores.

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