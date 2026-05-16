Detienen a Dos Personas Presuntamente Relacionadas en Fraude Inmobiliario en Nuevo León

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en un caso de fraude inmobiliario que habría afectado a varios inversionistas del estado de Nuevo León. Este arrestó ocurrió el pasado 15 de mayo en el municipio de Apodaca. Se trata de Mario “N”, de 39 años, y Dimarys “N”, de 35 años de edad, quienes fueron detenidos en la via pública. Ambos son señalados por supuestamente engañar a inversionistas a través de una empresa del giro inmobiliario.

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Tras su detención, las dos personas fueron internadas en centros de reinserción social estatales, donde permanecerán bajo arresto mientras se define su situación legal. Las investigaciones señalan que los ahora detenidos habrían participado en un esquema en el que inversionistas entregaban diferentes cantidades de dinero, con la expectativa de obtener rendimientos; sin embargo, estos acuerdos presuntamente no se cumplieron, lo que derivó en afectaciones económicas para las personas involucradas.

Suman tres detenciones por presunto fraude inmobiliario en Nuevo León

Este caso estaría relacionado con otras indagatorias en curso por hechos similares en el estado, en los que también se investiga la participación de más personas; entre estos, se encuentra el de un hombre que recientemente fue trasladado a Nuevo León tras ser detenido en Querétaro, señalado por su presunta participación en un fraude inmobiliario.

En ese caso, el implicado, identificado como Alejandro "N", presuntamente habría convencido a personas de invertir bajo distintos esquemas, sin cumplir posteriormente con lo prometido. Se estima que el monto involucrado alcanza varios cientos de millones de pesos, lo que ha llevado a las autoridades a mantener abiertas varias líneas de investigación.

Con estas detenciones, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y dar seguimiento a las denuncias presentadas por las personas afectadas, mientras continúan las indagatorias para determinar si existen más involucrados en estos casos.

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