Cristalean Auto de Policía de San Pedro y Roban Arma de Fuego en Guadalupe, Nuevo León

Un elemento de la Policía de San Pedro fue víctima de un robo tipo cristalazo luego de qué estacionara su vehículo frente a un restaurante ubicado sobre el cruce de Miguel Alemán y Bonifacio Salinas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos se registraron durante la noche del viernes 15 de mayo.

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Este robo tipo cristalazo ocurrió mientras el oficial se encontraba al interior de un restaurante. Al terminar sus alimentos, el afectado se dirigió a su vehículo, momento en que se percató que una de las ventanas había sido estrellada, por lo qué de inmediato procedió a revisar el interior del carro.

Luego de revisar el vehículo, el elemento de seguridad se percató que los presuntos responsables habían robado una mochila en la cual transportaba un arma de fuego y cinco cartuchos abastecidos. De inmediato se solicitó el apoyo de autoridades para tratar de localizar a los responsables.

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Revisan cámaras de seguridad de restaurante tras robo tipo cristalazo

Al sitio llegaron elementos de la Policía de Guadalupe y agentes del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Tras supervisar este estacionamiento, los oficiales se percataron que dos vehículos más se encontraban en la misma situación.

Policías y agentes de investigación de inmediato solicitaron los videos captados por cámaras de seguridad de negocios cercanos para poder identificar a el o los presuntos responsables y poder localizarlos. Se espera que sea en los próximos días cuando se den más detalles sobre este caso.

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Con información de Porfirio Medellín | N+

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