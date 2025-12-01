Asesinan a Balazos a Hombre Dentro de Bar en el Centro de Monterrey

La noche del domingo 30 de noviembre, último día del mes, un hombre fue asesinado a balazos por sujetos armados cuando se encontraba consumiendo en un bar del Centro de Monterrey. El ataque contra el cliente alarmó a los trabajadores y asistentes del establecimiento, quienes dieron aviso a las autoridades de seguridad.

Testigos aseguraron que los delincuentes aprovecharon que la música del bar estaba a un alto volumen para aproximarse a la víctima y dispararle de manera directa desde una corta distancia, para luego salir huyendo con rumbo desconocido.

Tras recibir el reporte del hecho, paramédicos de la Cruz Roja, elementos de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se movilizaron hasta el negocio de nombre “Bar Wateke”, ubicado en la avenida Colón y la calle Colegio Civil, en el centro de la ciudad, para acordonar la zona e iniciar las indagatorias.

La víctima del bar presentaba diversas heridas de bala en el cuerpo

Tras la atención de los paramédicos, las autoridades confirmaron la muerte del hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien no ha sido identificado de manera oficial. La víctima era de complexión delgada y su cuerpo presentaba heridas de bala en el rostro, en un brazo y otra en cadera.

Un hecho similar se presentó en ese mismo local en enero del 2023, donde un mesero del “Bar Wateke” fue asesinado por un cliente a cuchilladas, tras sostener una pelea dentro del negocio.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

