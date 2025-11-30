Menor de 14 Años Sufre Descarga Eléctrica y Queda Herido en San Nicolás, Nuevo León

Un menor de 14 años resultó lesionado luego de recibir una descarga eléctrica dentro de su domicilio ubicado en la colonia Jardines de Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El incidente ocurrió cuando el joven, identificado como Ángel, se encontraba en la azotea de su casa y, de acuerdo con la información preliminar, se acercó demasiado a unos cables de energía eléctrica que pasan por la parte superior del inmueble.

Video: Queda Menor Herido por Descarga Eléctrica en San Nicolás

Al hacer contacto o acercarse en exceso a los cables, el menor recibió una fuerte descarga que lo dejó herido, por lo que familiares solicitaron ayuda de inmediato. Las primeras versiones señalan que Ángel estaba en la azotea realizando actividades que no han sido detalladas por las autoridades, cuando en un descuido quedó a muy poca distancia de los cables de alta tensión.

Esta cercanía provocó que la electricidad hiciera arco y le generara una descarga considerable. El incidente alarmó a los habitantes del domicilio, quienes rápidamente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al apoyo a la casa en San Nicolás

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención inmediata al menor. Tras valorar su estado de salud, decidieron trasladarlo a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención especializada, debido a la naturaleza de las lesiones derivadas de la descarga eléctrica.

Aunque no se han revelado más detalles sobre su condición actual, se informó que fue llevado consciente, aunque con lesiones que requieren supervisión médica.

Noticia relacionada: Fallece Menor de Edad, Es Cuarta Víctima por Explosión en Pesquería

Este tipo de incidentes resalta la importancia de mantener precauciones cuando existen cables de energía próximos a casas, especialmente en zonas donde estos pasan a baja altura o cerca de áreas accesibles como terrazas o azoteas. Las autoridades recomiendan evitar subir a estas áreas sin supervisión o sin conocimiento del riesgo que representan los cables de alta tensión.

Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre la investigación, pero se espera que en las próximas horas se actualice el estado de salud del menor lesionado.

Historias recomendadas:

RR