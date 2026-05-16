Trabajadores Localizan Restos Humanos en Construcción en Monterrey, Nuevo León

Trabajadores de una construcción localizaron restos humanos al interior de una obra en la cual se encontraban realizando excavaciones. Los hechos fueron reportados durante la tarde de este sábado 16 de mayo en la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

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El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles José Justo Sierra y Octava Norte, donde trabajadores realizaban labores de excavación dentro de una construcción en obra gris. Al momento de realizar un pozo, localizaron un bulto que les llamó la atención por su forma, olor y condiciones.

Al revisar este bulto, se percataron de que se trataban de restos humanos envueltos en una cobija. Los trabajadores de inmediato pidieron el apoyo de elementos de la Policía de Monterrey, quienes a su llegada confirmaron este hallazgo.

Investigan identidad de restos humanos localizados en construcción

Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes acordonaron la zona para iniciar con los trabajos de investigación. Las autoridades pidieron los videos captados por varias cámaras de seguridad para tratar de visualizar el momento en que estos restos fueron abandonados.

Peritos trabajaron en el sitio para realizar el levantamiento de los restos y reunir algunas pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la persona ni sobre el tiempo que llevaba en ese lugar, pero se confirmó que se trataba de un hombre de edad avanzada.

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Con información de Adriana Garcino | N+

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