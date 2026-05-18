Abanico de Techo Cae Sobre Alumnos de Primaria y los Deja Heridos en Guadalupe, Nuevo León

La caída de un abanico de techo al interior de un salón de clases dejó a dos alumnos de primer grado de primaria heridos. Los hechos fueron reportados durante la tarde de este lunes 18 de mayo en la Escuela Primaria Serafín Peña, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

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Este percance se habría registrado durante una clase, momento en que un abanico de techo cayó sobre los alumnos. Docentes de inmediato pidieron el apoyo de paramédicos para atender a dos estudiantes los cuales sufrieron varias lesiones. Hasta este lugar llegaron autoridades de salud quienes confirmaron esta situación.

Paramédicos informaron que una pequeña sufrió algunas cortadas en una de sus orejas, por lo que de inmediato fue traslada a una clínica médica para ser valorada por especialistas. En esta escuela también fue valorado un menor, quien solo recibió golpes. Hasta el momento el plantel educativo no ha emitido una postura respecto a este percance.

Video: Cae Abanico Sobre Alumna en Escuela Primaria en Guadalupe Nuevo León

Padres de familia piden inspección a instalaciones de escuela tras caída de abanico

Padres de familia comentaron que este abanico de techo ya había sido reportado a las autoridades correspondientes debido a que se encontraba en malas condiciones, por lo que pidieron a la Secretaría de Educación Pública del estado realizar una inspección en las aulas para descartar que vuelva a ocurrir un accidente como este.

Se espera que sea durante los próximos días cuando se revele el estado de salud de los dos estudiantes afectados. Las clases en esta escuela primaria continúan con normalidad, por lo que padres de familiar pidieron a los directos que se garantice la seguridad de los estudiantes.

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