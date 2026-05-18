Aseguran 70 Mil Litros de Hidrocarburo tras Cateo en Predio en Allende, Nuevo León

Autoridades de seguridad catearon un predio donde presuntamente se almacenaban hidrocarburos en el municipio de Allende, Nuevo León, lo que dejó como resultado el aseguramiento de miles de litros de combustible, sustancias químicas y equipo para el manejo de diesel. Este operativo se realizó tras la detención de cuatro hombres quienes fueron sorprendidos trasladando sustancias ilícitas al exterior de este punto.

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Los hechos se originaron el pasado 14 de mayo, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevaron a cabo labores de vigilancia en un inmueble ubicado en la calle Lorenzo Cavazos Tamez. En ese punto detectaron a cuatro hombres que salían del lugar con actitud sospechosa.

Los sospechosos fueron revisados por las autoridades, quienes les encontraron cuatro bolsas con una sustancia con características de la metanfetamina. Los hombres fueron identificados como Luis Jesús “N”, Sabier “N”, César “N” y Manuel “N”, quienes permanecerán bajo arresto mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes y determinar su participación en los delitos contra la salud.

¿Qué se aseguró en los predios en Allende?

Tras esta detención, las autoridades solicitaron una orden de cateo para continuar con las investigaciones correspondientes. Fue durante el 16 de mayo cuando se llevó a cabo el operativo en otro sitio ubicado en la calle Benito Juárez, en la localidad Los Sabinos, en Allende, Nuevo León. En este punto se logró el aseguramiento de 70 mil litros de diésel, 100 mil litros de sustancias químicas aún sin identificar, así como vehículos y equipo especializado.

Entre lo asegurado también se encuentran un tractocamión, una pipa vacía, cuatro contenedores tipo frac tank, seis tanques de almacenamiento, 129 cubitanques, un montacargas, una bomba para medir combustible, una laptop y un teléfono celular. Todo lo decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras continúan las investigaciones.

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