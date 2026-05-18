Detienen a Dos Hombres con Droga tras Ataque que Dejó un Muerto en Bar de Monterrey

Dos hombres fueron detenidos en el cruce de la calle Colegio Civil y la avenida Colón, después del ataque armado que dejó como saldo un muerto y un herido en un bar ubicado en el Centro de Monterrey, así lo informaron elementos de la Policía de Monterrey y de la FiscalÍa General de Justicia de Nuevo León.

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Se trata de Efraín “R” de 37 años de edad y Mario Ángel “R” de 50 años de edad, uno de ellos el encargado del bar, a quienes presuntamente se les encontraron y aseguraron varios envoltorios con droga conocida como cristal. Las autoridades aún investigan si estarían involucrados en el ataque armado o solo se les indaga por delitos contra la salud.

Video: Detienen a Dos tras Ataque y Muerte en Bar en el Centro de Monterrey

Esperan orden de cateo para registrar bar

El bar, ubicado en sobre la avenida Colón y la calle Juan Méndez, en el Centro de Monterrey, donde se registró la muerte de un hombre y un lesionado por un ataque armado, fue asegurado por los elementos de la Policía de Monterrey y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León durante la mañana del lunes 18 de mayo.

Los agentes de investigación se mantienen a la espera de la orden de cateo para ingresar al local y realizar la inspección correspondiente como parte de las indagatorias sobre el ataque ocurrido la noche del domingo 17 de mayo, donde un hombre identificado como Gerardo de 39 años de edad perdió la vida, mientras Ángel de 55 años de edad quedó herido a causa de los proyectiles de arma de fuego.

A pesar de la detención de dos personas, que son investigadas por su posible participación en el hecho, las autoridades no han lograron dar con el presunto responsable del ataque armado en el bar, por lo que, continúan con las diligencias para localizarlo y capturarlo.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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