Automovilista Arrolla a Padre e Hija en Motoneta en el Centro de Monterrey; Hay una Detenida

Un hombre y su hija fueron arrollados por una automovilista cuando circulaban a bordo de una motoneta sobre la calle Ignacio Zaragoza y Albino Espinoza, en el centro de Monterrey. Este hecho fue reportado durante la mañana de este lunes 18 de mayo, generando un intenso despliegue de autoridades.

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Según testigos, este percance se originó cuando un vehículo color arena terminó por embestir una motoneta en la que viajaban dos personas. Tras cometer este percance, la conductora presuntamente responsable huyó del sitio. En el lugar de los hechos de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para atender a las víctimas.

A este lugar llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes brindaron atención a una joven identificada como Emily, de 16 años, quien presentaba diversas fracturas. En el sitio también fue atendido el padre de la menor, quien fue identificado como Luis, de 45 años de edad. Debido a las fracturas que presentaba, la mujer fue trasladada a la clínica No. 21 del IMSS para ser valorada por especialistas.

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Detienen a conductora tras atropellar a padre e hija en Monterrey

Minutos después de este accidente, autoridades de la Policía de Monterrey lograron localizar el vehículo presuntamente responsable, mismo que era tripulado por una mujer que trasladaba a sus hijos a un centro educativo. De inmediato a este punto llegaron varias patrullas más para cuestionar a la supuesta responsable.

Los elementos de seguridad detuvieron a la mujer para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y poder deslindar las responsabilidades correspondientes. Rescatistas colocaron polvo absorbente en el lugar de los hechos debido a que la motoneta presentó una fuga de aceite y gasolina.

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