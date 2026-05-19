Matan a Balazos a Hombre en Calles de Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madruga en calles de la colonia Ciudad Croc, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Fueron vecinos quienes realizaron el reporte después de escuchar al menos cinco detonaciones con armas de fuego en la zona.

Noticia relacionada: Investigan Muerte de Hombre Presuntamente a Manos de su Esposa en Guadalupe, Nuevo León

El hecho generó la movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia hasta la calle Alfredo Juárez, donde paramédicos confirmaron que la presencia de un hombre sin vida de entre 30 a 35 años de edad, de complexión robusta y tez morena, quien no ha sido identificado.

La víctima vestía un short en color caqui y una camiseta negra, cuando fue ejecutado por un desconocido que llevaba una gorra en color negro con verde y tenis negros, quien se le aproximo y le disparo a quemarropa. Hasta el momento, el presunto responsable del homicidio no ha sido identificado ni localizado.

La zona fue acordonada por elementos de Fuerza Civil y de la Policía de Guadalupe para llevar a cabo el levantamiento de evidencias e iniciar las indagatorias correspondientes del caso; así como el traslado del cuerpo del fallecido al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la autopsia de ley.

Video: Asesinan a Hombre a Balazos en Colonia Croc en Guadalupe, Nuevo León

Investigan a mujer por muerte de su esposo en Guadalupe

Desde el pasado domingo 17 de mayo, autoridades investigan la muerte de un hombre presuntamente a manos de su esposa, en la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Las primeras investigaciones indican que la pareja habría sostenido una discusión mientras ingerían bebidas alcohólicas dentro de su domicilio.

Durante la discusión, la mujer presuntamente habría atacado a su esposo con un arma blanca. Antonia "N" de 39 años de edad, originaria de San Luis Potosí, permanecía en el sitio cuado llegaron los policías y fue detenida en el lugar; además, le fue asegurado un cuchillo presuntamente utilizado en el homicidio.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH