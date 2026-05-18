Caída de Elevador en Construcción Deja Siete Lesionados en San Pedro, Nuevo León

La caída de un elevador al interior de un edificio en construcción dejó a siete personas heridas. Los hechos se reportaron durante la tarde de este lunes 18 de mayo sobre la avenida Industrial, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

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Este hecho habría ocurrido luego de que un elevador, en el se encontraban siete personas, presentara una falla mecánica, provocando que terminara por caer desde el quinto piso hasta al sótano. Tras este percance, la brigada de primeros auxilios de esta construcción liberó a las víctimas para brindarles atención médica.

Luego de percatarse que presentaban lesiones mayores, brigadistas pidieron el apoyo de rescatistas. Hasta este punto hicieron presencia elementos de Protección Civil de San Pedro, Bomberos de Nuevo León y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) quienes confirmaron que las personas lesionadas se trataban de cinco hombres y dos mujeres.

Video: Moviliza Caída de Elevador en Edificio en Construcción en San Pedro Nuevo León

Inspeccionan construcción tras caída de elevador

El director de Protección Civil De San Pedro, Gilberto Almaguer, mencionó que al menos tres hombres resultaron con lesiones en extremidades, por lo que de inmediato fueron trasladados hasta la Clínica No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para ser valorados por especialistas. Hasta el momento se desconoce las identidades de los afectados.

Debido a los trabajos e inspecciones de rescatistas, las labores en este edificio fueron suspendidas. Hasta el momento se desconoce si este lugar será clausurado, por lo que se espera que sea en los próximos se revelen más detalles sobre este accidente laboral.

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