Catean Casa Donde Encontraron a Mujer Rusa Muerta en Apodaca, NL; Esperan Resultados de Autopsia

La mañana del miércoles 20 de mayo, autoridades ministeriales llevaron a cabo un cateo como parte de la investigación sobre el hallazgo sin vida de una mujer originaria de Rusia, que fue encontrada en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda en la colonia Villa Luz, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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El despliegue de elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y del grupo especializado en feminicidios se dio en el cruce de las calles Josefa Madrigal y Leona Vicario, poco después de las 11:00 de la mañana para llevar a cabo la revisión de la vivienda donde fue localizado el cuerpo de la víctima.

Las autoridades señalaron que se podría tratar de una muerte violenta, por lo que, recabaron indicios como algunos objetos punzocortantes, manchas de sangres, huellas dactilares, pisadas, identificaciones, documentos, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares, todo lo que pueda contribuir con la investigación del caso.

Vecinos señalaron que la mujer era muy reservada y al paso de los días ya no se le vio por la zona, pero notaron la presencia de olores fétidos y denunciaron que emanaban del domicilio donde vivía la ciudadana rusa. Tras el reporte, las autoridades ingresaron a la casa y confirmaron su fallecimiento durante la tarde del pasado martes 19 de mayo.

Video: Catean Casa por Muerte de Ciudadana Rusa en Colonia Villa Luz en Apodaca

Esperan resultados de la autopsia de mujer rusa

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, señaló continuan a la espera de los resultados de la autopsia de ley para determinar la causa de muerte de la mujer rusa, identificada como Oksana Gracheva Olegovna de aproximadamente 32 años de edad, quien fue hallada en avanzado estado de descomposición al interior de una casa en la colonia Villa Luz, en Apodaca.

Una vez teniendo los resultados de la autopsia de ley realizada a la ciudadana rusa, las autoridades podrán determinar si se trató de una muerte violenta. El fiscal agrego que, como parte de las indagatorias, están entrevistando a amigos de la víctima y a la persona que encontró el cuerpo.

De acuerdo con Flores Saldívar, la mujer vivía con un pareja desde hace aproximadamente un mes, por lo cual, es una de las personas a las cuales se les investiga en este caso. Cabe destacar que Oksana Gracheva fue reportada como desaparecida en 2022 y localizada a los ocho días en otro estado de México.

Video: Revelará Autopsia Causa de Muerte de Ciudadana Rusa Tenía Reporte de Desaparición en el 2022

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Con información de Raymundo Elizalde y Luis Beza | N+

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