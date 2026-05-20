Monterrey Hará Historia con el Partido 1000 del Mundial de Futbol 2026 en el Gigante de Acero

El próximo 20 de junio de 2026, la ciudad de Monterrey, Nuevo León, formará parte de un momento histórico al albergar el partido número 1000 de la Copa Mundial de la FIFA, en el que se enfrentarán las selecciones de Túnez y Japón en el Gigante de Acero.

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Así lo destacó Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), este miércoles 20 de mayo, a un mes de que se realice el partido número 1000 de la historia de los mundiales.

“Va a ser una fiesta total como todos los partidos, aquí en Monterrey”, señaló el presidente de la FIFA, resaltando la importancia del parido de Túnez contra Japón en el Estadio Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde se jugarán cuatro partidos del Mundial de Futbol 2026.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Monterrey?

La ciudad de Monterrey será sede de cuatro partidos del Mundial de Futbol este 2026; tres de ellos serán en fase de grupos y uno más en la Roda de los dieciseisavos de final en el Estadio Monterrey.

14 de junio: Suecia vs Túnez a las 20:00 horas.

a las 20:00 horas. 20 de junio: Túnez vs Japón a las 22:00 horas.

a las 22:00 horas. 24 de junio: Sudáfrica vs República de Corea a las 19:00 horas.

a las 19:00 horas. 29 de junio: Primer lugar del Grupo F vs segundo lugar del grupo C (dieciseisavos de final) a las 19:00 horas.

El ganador del grupo F quedará entre las selecciones de Japón, Países Bajos, Túnez y Suecia; mientras que en el grupo C competirán Brasil, Escocia, Haití y Marruecos. Cabe destacar que, Monterrey es la única sede que no verá jugar a la Selección Mexicana en el campeonato.

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SHH