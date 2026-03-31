INAH Suspende Demolición de Casas Antiguas en Pesquería, Nuevo León

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Nuevo León colocó sellos de suspensión en los trabajos de demolición de las casas históricas protegidas en el municipio de Pesquería, Nuevo León, por violar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972.

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A dos días de que las autoridades municipales de Pesquería comenzaran con la destrucción de cuatro casas antiguas ubicadas en el cruce de las calles Morelos y Porfirio Díaz, la dependencia encargada de la protección de inmuebles históricos, la INAH Nuevo León, acudió al lugar para impedir que continúen con la destrucción de la viviendas construidas en el siglo XIX.

Demuelen casas históricas para construir torre administrativa en Pesquería

Cabe destacar que la demolición de estas fincas históricas se llevó a cabo el pasado viernes 27 de marzo para la construcción de una nueva torre administrativa con oficinas de dependencias municipales y estatales, tal como lo compartió a través de sus redes sociales Francisco Esquivel, alcalde del municipio de Pesquería, Nuevo León.

Además, trascendió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Nuevo León solicitará al municipio de Pesquería que reparen el daño; sin embargo, continúan evaluando para ver cuales serán las sanciones que se le van a aplicar a los responsables de esta demolición de al menos cuatro casas antiguas.

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Con información de Caeni Mariño | N+

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