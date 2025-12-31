Incendio Consume Casa Usada como Bodega de Juguetes en El Carmen, Nuevo León

Un incendio consumió una casa esta madrugada del 31 de diciembre y era utilizada como bodega de juguetes en el fraccionamiento El Jaral, en el municipio de El Carmen, Nuevo León. El siniestro se registró durante la madrugada y provocó la movilización de cuerpos de auxilio, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a domicilios cercanos.

De manera preliminar, se informó que el incendio pudo haberse originado a causa de un presunto cortocircuito en la propiedad. El domicilio, ubicado en la zona conocida como Valle de las Salinas, era utilizado por una familia como bodega para almacenar juguetes que posteriormente eran vendidos en un mercado rodante.

Las llamas avanzaron rápidamente debido a la gran cantidad de material almacenado en el interior de la casa, lo que generó pérdidas considerables en la casa.

Una persona presentó síntomas de intoxicación

A la llegada de los rescatistas, las labores de control y extinción del fuego se realizaron de inmediato, no se reportaron personas lesionadas de gravedad. Sin embargo, una persona fue atendida tras presentar síntomas de intoxicación, presuntamente por la inhalación de humo, sin que fuera necesario su traslado por lesiones mayores.

Durante la revisión del inmueble, los elementos de rescate confirmaron que al interior se encontraban decenas de juguetes almacenados, lo que reforzó la versión de que el lugar funcionaba como bodega. Aunque ningún integrante de la familia perdió la vida ni resultó con heridas graves, el incendio dejó importantes daños materiales.

La casa resultó severamente afectada, lo que representa una pérdida significativa para esta familia que presuntamente dependía de la venta de juguetes como parte de su sustento. El domicilio quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, quienes realizarán las investigaciones necesarias para determinar con precisión el origen del fuego y descartar si el incendio fue provocado o si, como se presume, se trató de una falla eléctrica.

Las autoridades continuarán con las indagatorias para esclarecer las causas del incendio y evaluar los daños estructurales en la vivienda. Mientras tanto, se exhorta a la población a revisar las instalaciones eléctricas de sus hogares para prevenir este tipo de incidentes.

