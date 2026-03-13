Incendio en Empresa de Café Genera Intensa Movilización en la Zona Sur de Monterrey

Un fuerte incendio arrasó con varias bodegas en la colonia Jardín Español, en Monterrey, lo que provocó la movilización de decenas de rescatistas en la zona sur de la ciudad durante los primeros minutos del viernes 13 de marzo. De acuerdo con los primeros reportes, las llamas alcanzaban más de 15 metros de altura y una gran columna de humo negro era visible desde distintos puntos del sector. La situación fue reportada mediante múltiples llamadas al número de emergencias 911.

Video: Arrasa Incendio con Empresa de Café en Col. Jardín Español en Monterrey

El incendio ocurrió en el cruce de las calles José Alvarado y José Manuel Plowels, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre el fuego que se extendía rápidamente en el área. Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Guadalupe y personal de Protección Civil del Estado, quienes iniciaron labores para combatir el incendio y evitar que se propagara a más inmuebles. Las autoridades informaron que inicialmente el fuego consumía un establecimiento de giro cafetalero identificado como “Café el Grande”, donde se almacenaban diversos materiales.

Daños en bodegas y materiales

Según las autoridades que atendieron la emergencia, dentro del inmueble se quemaron plásticos, cartón y maquinaria utilizada en las operaciones de la empresa. También se reportó que un vehículo perteneciente a la misma compañía resultó afectado por el incendio. Debido a la magnitud del incendio, el fuego logró propagarse a cuatro bodegas aledañas, lo que incrementó la intensidad del siniestro y obligó a reforzar las labores de los cuerpos de rescate en el lugar.

Además de los daños estructurales en las bodegas y el establecimiento, el incendio también provocó afectaciones en líneas eléctricas de la zona. A pesar de la magnitud del siniestro y de la rápida propagación de las llamas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas en el lugar.

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Durante la mañana del viernes, los trabajos por parte de las corporaciones de emergencia continuaron en el sitio. Las autoridades realizaron labores de evaluación del inmueble, así como acciones para eliminar por completo cualquier riesgo que pudiera reactivar el fuego. Hasta el momento, el origen del incendio continúa bajo investigación, mientras personal de Protección Civil y otras dependencias mantiene presencia en la zona para garantizar la seguridad del área afectada y determinar las causas que provocaron el siniestro.

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Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

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