Estos son los Cierres Viales Tras Inundaciones y Fuertes Lluvias en Monterrey, Nuevo León

La tarde de este jueves 25 de septiembre se registraron fuertes lluvias en diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey, por lo que elementos de seguridad vial y de Protección Civil de Nuevo León comenzaron con recorridos para identificar los puntos de riesgos por inundaciones.

Las lluvias tomaron por sorpresa a cientos de ciudadanos que salían del trabajo para regresar a sus hogares, por lo que comenzaron a resguardarse debajo de paradas de autobús y techos de locales. Las cámaras de N+ Monterrey pudieron captar como la avenida Garza Sada comenzaba a presentar encharcamientos.

Elementos de Vialidad y Tránsito de Monterrey anunciaron diferentes cierres viales debido a que la lluvia ha provocado inundaciones que pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos. A continuación te dejamos la lista completa de estos cierres:

Díaz Ordaz y Aaron Sáenz.

Garza Sada a la altura y Parque Canoas.

Antiguo Camino a Santiago y La Hacienda.

Pide Protección Civil a ciudadanos a resguardarse tras lluvias en Monterrey

Rescatistas y elementos de seguridad han exhortado a los ciudadanos mantenerse en zonas seguras y no arriesgarse ingresando a ríos o arroyos debido a las crecientes de agua debido a las lluvias que seguirán durante los próximos días en la entidad; además, piden a los automovilistas moderar la velocidad y manejar con precaución.

Protección Civil de Nuevo León también hizo un atento llamado a las personas para reportar de inmediato cualquier tipo de caso en que se necesite la ayuda de rescatistas para evitar pérdidas humanas. Hasta el momento no se han reportado accidentes y se espera que durante las próximas horas sigan los recorridos de identificación de zonas de riesgo.

