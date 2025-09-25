Inundaciones Provocan Derrumbe de Bardas y un Bebé Lesionado en Colonia Catujanes en Monterrey

Luego de que la tarde de este 25 de septiembre se reportaran fuertes lluvias en el estado de Nuevo León, algunas propiedades quedaron inundadas en la colonia Catujanes en el municipio de Monterrey. En el sitio también se reportan algunas bardas derrumbadas y un bebé lesionado.

A través de redes sociales comenzaron a circular videos donde vecinos de este sector mostraban como las fuertes precipitaciones comenzaron a inundar calles y casas de la colonia Catujanes. En el metraje se puede observar como las personas comienzar a abrir las puertas y ventanas de sus hogares para que el agua pudiera salir.

Hasta el momento se reporta que un bebé resultó ahogado, por lo que de inmediato familiares lo trasladaron hasta un lugar seguro para que paramédicos le brindaran el apoyo necesario. Más tarde se confirmó que el menor se encontraba estable y que ya no presentaba ningún tipo de riesgo.

Sobreviven 4 trabajadores tras ser arrastrados por corriente en Monterrey

Otra afectación que ocurrió durante las lluvias fue cuando una camioneta tipo van quedó atrapada en la corriente de agua que bajaba desde el Cerro de la Silla por el Antiguo Camino a Villa de Santiago en el sector de La Estanzuela en Monterrey, Nuevo León. En el vehículo viajaban al menos cuatro personas, quienes lograron salir a tiempo y ponerse a salvo antes de que la unidad fuera arrastrada por el caudal.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de no transitar por vados, arroyos o cruces con corrientes activas, debido a que la fuerza del agua puede poner en peligro la vida en cuestión de segundos. La camioneta afectada quedó varada en el cauce y Protección Civil de Nuevo León realizará las maniobras para retirarla cuando baje el nivel del agua.

