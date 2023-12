Luis Enrique Orozco Renuncia como Gobernador Interino de Nuevo León

Luis Enrique Orozco, quien había sido elegido como gobernador interino por el Congreso de Nuevo León, dejará el cargo para que Samuel García continúe al frente de la entidad, luego de bajarse de la contienda electoral de 2024.

“He decidido, en ánimo de garantizar la paz y gobernabilidad, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León”, señaló Orozco.

Nota relacionada: Ni Incertidumbre, Ni Desacato en Nuevo León: Samuel García

En tanto, este lunes 4 de diciembre Samuel García retomó sus actividades en el Palacio de Gobierno de Nuevo León y reiteró que es el único gobernador constitucional de la entidad.

El pasado miércoles, con 25 votos a favor, el Congreso eligió a Orozco para gobernar la entidad los próximos seis meses, mientras cubría la licencia solicitada por Samuel García.

La oficial mayor del Congreso de Nuevo León, Armida Serrato, acudió un día después a la sede del Gobierno estatal para notificar sobre la designación de Orozco Suárez como gobernador interino, medida que surtía efecto a partir del 2 de diciembre de 2023, pero encontró que las oficinas de la Consejería Jurídica del Gobierno de Nuevo León estaban cerradas a pesar de encontrarse en horario laboral.

Posteriormente, el viernes 1 de diciembre, un juez de la Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia en la entidad, ordenó que Samuel García deberá permanecer como gobernador de Nuevo León hasta que se resuelva la asignación de gobernador interino.

Fue el sábado cuando Samuel García dio a conocer que no participaría en le proceso electoral de 2024, por lo que volvería a su cargo de gobernador.

En conformidad con el artículo 124 de la nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Gobernador es el jefe y responsable de la administración pública. Ahora bien, pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República.