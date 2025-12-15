Localizan con Vida a Menor de 12 Años; Desaparecida en García, Nuevo León

Luego de varias horas de incertidumbre y preocupación, autoridades confirmaron que la menor Regina Martínez, de 12 años de edad, fue localizada con vida y en buen estado de salud, tras haber sido reportada como desaparecida en el municipio de García.

La desaparición de la menor fue reportada por sus familiares, quienes señalaron que fue vista por última vez la noche del domingo 14 de diciembre en la colonia Valle de Cumbres Premier, específicamente en la Privada Picacho. Ante esta situación, amigos y familiares difundieron la información para solicitar apoyo de la ciudadanía.

Luego del reporte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, activó una ficha de búsqueda con el objetivo de agilizar su localización.

En el documento se difundieron las características físicas de la menor: cabello largo color cártamo, tez clara, ojos color café claro, una estatura aproximada de 1.64 metros y el uso de brackets. Además, se detalló la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

Como parte de las investigaciones, se revisaron cámaras de seguridad privadas, las cuales captaron a Regina saliendo de la Privada Picacho, en la colonia Valle de Cumbres Premier. En las imágenes se observó que vestía un suéter negro con figuras blancas, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

Este material permitió a las autoridades fortalecer las labores de búsqueda y establecer una línea de tiempo sobre sus últimos movimientos, lo que fue clave para avanzar en su localización.

Menor localizada y entregada a su familia

Tras los trabajos de investigación y rastreo, la menor fue localizada con vida. Posteriormente, fue presentada ante las autoridades correspondientes para verificar su estado de salud y descartar que hubiera sido víctima de algún delito. Una vez concluidos los protocolos de revisión, Regina Estefanía fue entregada sana y salva a su familia, quienes agradecieron el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía que colaboró difundiendo la información durante las horas que permaneció ausente.

Aunque la menor ya se encuentra con sus familiares, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, informó que se continuará con la investigación para esclarecer las circunstancias de su ausencia y garantizar su bienestar, como parte de los procedimientos de protección a menores.

