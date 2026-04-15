Motociclista Muere tras Choque Frontal en la Carretera a La Estanzuela en Monterrey, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida tras protagonizar un accidente vial en la Carretera al Parque Natural La Estanzuela, en la zona sur de Monterrey, la tarde de este miércoles 15 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance fue reportado minutos antes de la 1 de la tarde, a la altura de la Avenida Sierra Alta, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de tránsito.

Según la versión del conductor de la camioneta involucrada, quien resultó con diversas lesiones, él se encontraba saliendo del parque natural en ese momento, mientras que el motociclista circulaba en sentido de ingreso, lo que derivó en un impacto frontal entre ambas unidades.

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Tras choque motociclista muere en carpeta asfáltica

Tras el choque, el motociclista quedó gravemente herido sobre la carpeta asfáltica. A la llegada de paramédicos, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el lugar.

El conductor de la camioneta fue atendido en el sitio por socorristas y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica, aunque no se ha detallado la gravedad de sus lesiones.

La zona fue acordonada por elementos de tránsito municipal, así como por agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Peritos realizaron el levantamiento de evidencias en el lugar, mientras que el cuerpo del motociclista fue trasladado por el Servicio Médico Forense.

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