Fiscalía de Nuevo León Confirma que Muerte de Dos Menores Están Relacionadas al Narcotráfico

El fiscal general de justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, lamentó profundamente la muerte de un menor de 8 años y de una menor de 5 años de edad, quienes fueron víctimas de ataques a balazos ocurridos en dos municipios del estado de Nuevo León.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 14 de noviembre en la colonia Floridos Bosques del Nogalar, en San Nicolás de los Garza, y el miércoles 19 en la colonia Cañada Blanca, en Guadalupe. Ambos ataques siguen bajo investigación y están relacionados con el narcotráfico.

Ambos eventos delictivos están directamente relacionados con la cuestión del narcotráfico y es una verdadera tragedia que se lleven a menores de edad en estos actos de violencia

Autoridades destacaron que ambos crímenes fueron hechos por personas que se desplazaban en motocicletas. Este detalle ha sido clave para las investigaciones, pues ha permitido a las autoridades establecer que los atacantes pertenecen a grupos delictivos que operan en esas áreas y que están involucrados en el tráfico y venta de drogas.

Video: Muere Niña de 5 Años y Adolescente de 17 años tras Ataque a Balazos en Col. Prados de Nogalar

Noticia relacionada: Matan a Madre y a su Pequeño Hijo a Balazos en Guadalupe

Aunque por el momento no se han realizado detenciones, Javier Flores aseguró que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León está trabajando intensamente en el caso y ya ha logrado avances significativos en la investigación. El objetivo es dar con los responsables de los crímenes lo más pronto posible.

Familiares de menor Romina de 5 años atacada a balazos en Guadalupe realizaron protestas

En el caso de la menor Romina, que fue víctima del ataque en la colonia Cañada Blanca, sus familiares han organizado protestas para exigir justicia y que las autoridades den respuesta a este crimen. El jueves 20 de noviembre, varios miembros de la familia se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León para expresar su dolor y frustración, demandando acciones concretas que lleven a la captura de los culpables.

Por su parte, el fiscal general de justicia de Nuevo León hizo un llamado a la ciudadanía para que colaboren con las autoridades proporcionando información que pueda ayudar a resolver estos casos.

Estamos comprometidos en hacer justicia por estas víctimas inocentes y hacer todo lo posible para frenar la violencia que afecta a nuestras comunidades

Los hechos ocurridos en San Nicolás de los Garza y Guadalupe han dejado una profunda huella en la sociedad, al involucrar a menores de edad en actos de violencia relacionados con el narcotráfico. Las investigaciones siguen su curso y se espera que den con los responsables.

Historias recomendadas:

Con información de Luis Beza / Noticias N+

RR