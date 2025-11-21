La mañana de este viernes 21 de noviembre en el municipio de General Zuazua, Nuevo León, se presentó un caso de violencia. Un hombre acuchilló a su esposa en un intento por terminar matarla y posteriormente, tomó veneno; ambos fueron trasladados graves a un hospital del municipio de Apodaca, en el Área Metropolitana de Monterrey.

Noticia relacionada: Detienen a Pareja en Motel tras Realizar Presunta Amenaza con Arma en San Nicolás, Nuevo León

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Rincón del Parque, en el sector Jardines de la colonia Real de Palmas. De acuerdo con el testimonio de vecinos, el presunto agresor identificado como Alfredo de 53 años de edad y la víctima se habían separado, pero el hombre regresó luego de enterarse que la pareja de su esposa había fallecido.

La víctima identificada como Minerva de aproximadamente 53 años de edad, presuntamente lo rechazó y esto habría sido el motivo por el cual el hombre la atacó a cuchilladas, dejándola con heridas graves en el tórax, abdomen y antebrazo, que pusieron en riesgo su vida. El presunto agresor, al verla y pensar que había muerto, tomó veneno.

Video: Intenta Hombre Matar a Esposa Después Toma Veneno en Zuazua

Trasladan a víctima y agresor heridos a un hospital en el Área Metropolitana de Monterrey

El intento de feminicidio generó la movilización de cuerpos de emergencia y de autoridades de seguridad hasta la colonia Real de Palmas, en el municipio de General Zuazua. La zona fue acordonada por policías y la mujer herida, así como el presunto agresor, fueron trasladados por personal de Protección Civil de Zuazua a la misma clínica, en Apodaca. Ambos permanecen internados, el hombre bajo custodia.

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido en la vivienda de la calle Rincón del Parque, que permanece acordonada por oficiales de la Policía de Zuazua. En la zona se encuentran cámaras de seguridad que serán revisadas por las autoridades en busca de evidencias que ayuden a la investigación del caso.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH