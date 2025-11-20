Detienen a Pareja en Motel tras Realizar Presunta Amenaza con Arma en San Nicolás, Nuevo León

La tarde de este jueves 20 de noviembre, una pareja fue detenida durante un cateo en un motel ubicado en la avenida López Mateos, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La captura se dio luego de que los oficiales se movilizaron hasta el sitio por el reporte de una presunta amenaza con arma de fuego.

La Policía de San Nicolás recibió el reporte de que una pareja armada había amenazado a unas persona, lo que generó el despliegue hasta el motel donde presuntamente se encontraban los jóvenes. Luego de realizar el cateo, Carlos de 17 años de edad, con residencia en San Nicolás de los Garza, y Tamara de 18 años de edad, del municipio de Apodaca, fueron detenidos en el sitio.

A la pareja le fue asegurado un vehículo y un arma de fuego con su cargador, con la que presuntamente amenazaron a otras personas. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para ser investigados por la portación ilegal del arma, así como por la presunta amenaza, de acuerdo con lo informado por la Policía de San Nicolás.

Detienen a dos jóvenes por robo de auto en San Nicolás

En el mismo municipio de San Nicolás de los Garza, dos jóvenes fueron detenidos presuntamente por el robo de un auto. La captura se logró luego de elementos de la Policía Municipal y de Fuerza Civil llevaran a cabo un operativo en la colonia Las Puentes.

Los jóvenes detenidos fueron identificados como Anthony de 19 años de edad y Jesús de 24 años de edad. Las autoridades los arrestaron en la avenida Fidel Velázquez, a la altura de la calle Naranjo, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

