Conductor Vuelca Camioneta Tras Perder el Control Sobre Avenida Constitución en Monterrey

Este jueves 20 de noviembre, una camioneta volcó sobre la avenida Constitución luego de que un conductor perdiera el control ocasionando este percance vial en el centro de Monterrey, Nuevo León. El aparatoso accidente llamó la atención de ciudadanos que circulaban por este punto.

El accidente ocurrió cuando un hombre, de aproximadamente 50 años de edad, circulaba en una camioneta blanca por el carril express de la avenida Constitución en dirección al poniente de la ciudad. Luego de perder el control de su vehículo, el sujeto se desvío hacia los carriles ordinarios volcando su auto.

La camioneta quedó volcada sobre su lado derecho y obstruyendo uno de los carriles ordinarios de esta vía. Fueron testigos quienes pidieron el apoyo a los elementos de seguridad para brindarle ayuda al conductor que se encontraba al interior del vehículo. Minutos después, llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana.

Luego de que paramédicos le realizaran una revisión al hombre, confirmaron que solo habría recibido golpes ligeros, por lo que no fue necesario ser trasladado a una clínica. Al sitio también llegaron elementos de Vialidad y Tránsito de Monterrey y rescatistas de Protección Civil de Nuevo León, quienes comenzaron con los trabajos correspondientes.

Cierran carril en avenida Constitución tras volcadura de camioneta

Uno de los carriles de la avenida Constitución tuvo que ser cerrado debido a que una grúa se encontraba en el sitio retirando la camioneta volcada y mientras elementos de tránsito entrevistaban al conductor para saber que era lo había provocado el percance y descartar que el hombre se encontraba bajos los efectos del alcohol.

El retiro del vehículo afectado se hizo de inmediato debido a que el accidente ocurrió a unos minutos de que comience la hora pico en Área Metropolitana de Monterrey, lo que ocasionaría un congestionamiento vial severo en este punto comúnmente transcurrido por ciudadanos que sale de sus empleos.

