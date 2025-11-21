Conductor Resulta Herido tras Dormitar y Chocar con Poste en Monterrey

Una dormitada llevó a un conductor a impactar su auto con un poste de concreto y quedar herido durante la madrugada del viernes 21 de noviembre en Monterrey, Nuevo León. El hombre venía acompañado de un amigo de Saltillo, Coahuila, desde donde salieron con dirección al estado de Nuevo León.

El accidente se dio en las avenidas Rogelio Cantú y Aarón Sáenz, en la colonia Santa María, en el municipio de Monterrey. Presuntamente son dos los trabajadores que viajaron desde Saltillo para hacer unos trabajos y cuando estaban por llegar a sus casas, el conductor dormitó y se impactó contra un poste de concreto.

Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil de Monterrey, quienes le brindaron los primeros auxilios al conductor del auto, así como a su acompañante. Ninguno de los dos resultaron con heridas graves, únicamente con algunos golpes, gracias a que se activaron las bolsas de aire.

Choque múltiple complica vialidad en avenida Cuauhtémoc, en Santa Catarina

La mañana de este mismo viernes 21 de noviembre se registró otro accidente en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Se trató de un choque múltiple que tuvo lugar sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Residencial Cuauhtémoc, donde se generó caos vial debido al siniestro.

Fueron más de tres vehículos los que se vieron involucrados en choque múltiple que dejó varias víctimas que fueron atendidas en el sitio por elementos de Jaguares Protección Civil de Santa Catarina, sin heridos de gravedad. Uno de los autos, color rojo, terminó con la parte delantera severamente dañada y con un gran impacto en la parte trasera.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

