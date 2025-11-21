Asesinan a Balazos a Hombre en Plaza Pública de García, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos durante las primeras horas de este viernes 21 de noviembre en una plaza pública de la colonia Valle de San Blas, en el municipio de García, Nuevo León. Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 de la mañana mientras las personas esperaban el transporte público.

Noticia relacionada: Hombre Sobrevive a Intento de Homicidio en la Colonia Independencia en Monterrey

Se presume que el ataque fue realizado por hombre armados que viajaban a bordo de una motocicleta. Dispararon contra la víctima, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, frente a una tortillería, en la avenida José Eleuterio González y la avenida Del Hospital.

Cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad se movilizaron hasta el sitio luego de recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego y una persona presuntamente herida. Al llegar al lugar del ataque, en la colonia Valle de San Blas, personal de Protección Civil de García y elementos de la Policía Municipal confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Video: Asesinan a Hombre a Balazos en García

Investigan homicidio en colonia Valle de San Blas, en García

Luego de que los rescatistas y oficiales confirmaran que el hombre murió debido a los impactos de arma de fuego, llevaron a cabo el acordonamiento de la zona. Agentes ministeriales se trasladaron hasta el lugar para iniciar el levantamiento de evidencias para la investigación del caso. Informaron que la víctima presentaba una herida de bala a la altura de la barbilla.

Hasta el momento, las autoridades no ha logrado identificar a los presuntos responsables de este ataque que dejó una víctima mortal en el municipio de García, Nuevo León. Continúa la búsqueda para dar con el paradero de los hombres armados, así como la investigación para determinar cuál fue el móvil de este homicidio.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH