Buscan a Perla Rangel; Desapareció tras Encontrarse con su Ex Pareja en un Bar

Así es como Joselyn Cano Rangel y sus hermanos han tenido que pasar estas fechas: Buscando a su madre Perla Rangel Sánchez de 35 años.

La mujer desapareció después de haberse encontrado con su ex pareja, David Alejandro Martínez Carrillo, de 37 años, quien es un expolicía de Fuerza Civil.

La última vez que se les vio fue el pasado 18 de noviembre en este bar ubicado en la zona de San Bernabé, Monterrey, de ahí fueron a un baile en la colonia Independencia y desde entonces se les perdió la pista.

Es un dolor muy grande ver que todos están celebrando con sus familias unidas, porque Navidad es para estar con la familia, lamentablemente yo no puedo tenerlo ni yo ni mis hermanos, las autoridades no se que más estén esperando no veo que estén actuando