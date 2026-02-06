¿Cómo Estará el Clima para Hoy 6 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

La zona metropolitana de Monterrey amaneció este viernes 6 de febrero con temperaturas frías, que oscilaron entre los 11 y 13 grados centígrados dentro del área urbana. Sin embargo, en puntos muy focalizados, principalmente hacia la salida a la Carretera Nacional y en los aeropuertos, los termómetros descendieron hasta los 6 y 7 grados durante las primeras horas del día.

En cuanto a la calidad del aire, el reporte de las 8:00 horas indica condiciones Mala en ocho estaciones de monitoreo, mientras que dos registraron calidad Aceptable y cinco se mantuvieron en nivel Buena.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el transcurso del día se espera cielo despejado, lo que permitirá un rápido ascenso en las temperaturas. Las máximas podrían alcanzar hasta los 25 grados centígrados, debido a que la masa de aire frío que prevalece esta mañana sobre el noreste del país comenzará a disiparse, favoreciendo la recuperación térmica.

Temperaturas cálidas para el fin de semana

Para el fin de semana, se prevén condiciones similares, con temperaturas máximas que rondarán los 27 grados, cielo soleado a medio nublado y sin probabilidad de lluvias.

Asimismo, se informó que los dos próximos sistemas frontales pronosticados afectarán principalmente al extremo noroeste del territorio nacional, por lo que no se esperan impactos significativos en el noreste de México. Bajo este escenario, las condiciones del tiempo para los próximos siete días se mantendrán estables, con temperaturas máximas entre 27 y 29 grados, alternando días soleados y parcialmente nublados.

Finalmente, especialistas señalaron que en el corto plazo no se observa la llegada de sistemas meteorológicos relevantes para la región, por lo que invitaron a la población a disfrutar este paréntesis de clima templado dentro del invierno, al que aún le resta más de un mes por concluir.

Con información de Mauro Morales| N+