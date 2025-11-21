Tren Arrastra Tráiler de Doble Plataforma en Apodaca; Una persona Resultó Lesionada

La tarde del viernes 21 de Noviembre se registró un fuerte accidente en la Avenida Parque Industrial Monterrey, entre las calles Sexta y Séptima, en el municipio de Apodaca, donde un tren embistió un tráiler de doble plataforma que aparentemente intentó ganarle el paso. El impacto no solo resultó aparatoso, sino que también generó una intensa carga vehicular en plena hora pico.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Apodaca arribaron rápidamente para evaluar al operador del tráiler, quien por no presentó lesiones de consideración.

Trabajadores de la misma empresa, identificada por las siglas RC, comenzaron a retirar herramienta y pertenencias del conductor mientras se esperaba la llegada de una grúa para mover las dos plataformas que quedaron obstruyendo las vías del tren.

Las plataformas quedaron junto a una rampa cercana a las vías, y aunque el percance fue severo, el operador resultó ileso. Se informó que el tráiler transportaba rollos de acero; algunos fueron retirados y quedaron sobre la calle Sexta, uno de ellos cubierto con una lona amarilla.

Desvíos y complicaciones viales tras accidente de trailer en Monterrey

Para los automovilistas que circulan regularmente por la zona, las autoridades implementaron desvíos desde la Avenida Topo Chico antes de Sexta y Séptima.Posteriormente, los conductores fueron canalizados hacia Avenida Industrias, que conecta con Miguel Alemán, zona que ya presenta complicaciones debido a obras del metro. Esto incrementó aún más el tráfico, especialmente para transportistas que circulan por este punto industrial.

El movimiento para retirar los rollos de acero, las plataformas y la cabina tomó varias horas, lo que agravó la carga vehicular en la región. Además, el paso peatonal fue bloqueado, por lo que trabajadores de la zona tuvieron que cruzar directamente por las vías, con riesgo de resbalar debido a las piedras del terreno. Finalmente, tras varias horas de maniobras, la vialidad fue abierta nuevamente.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

