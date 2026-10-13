Carreteras con Bloqueos Hoy 13 de Octubre 2026: En Estos Tramos Hay Afectaciones Viales

Antes de salir a carretera este martes, revisa las condiciones de circulación, ya que hay cierres, reducción de carriles y concentraciones vehiculares en diferentes tramos.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) diariamente reporta dónde hay afectaciones viales, que este día se registraron desde temprano.

A las 5:05 horas hubo cierre a la circulación en la Autopista Isla-Acayucan, kilómetro 154, dirección Isla.

A las 4:56 horas, se restableció la circulación en la Autopista México-Cuernavaca, kilómetro 76, con dirección a la Ciudad de México. El accidente fue atendido y el tramo opera con normalidad.

5:39 horas: en la Autopista Agua Dulce-Cárdenas, plaza de cobro Sánchez Magallanes, continúa la presencia de manifestantes en ambos sentidos.

6:44 horas: cierre parcial a la circulación en la Autopista Isla-Acayucan, kilómetro 154, dirección Isla. Continúa la reducción de carriles mientras se atiende el incidente relacionado con un tractocamión que presenta una falla mecánica.

6:51 horas: hay carga vehicular a la circulación en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 98.

13:01 horas: en la Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, del kilómetro 264 al 263, dirección Ciudad Mendoza, se registra reducción de carriles por trabajos de mantenimiento.

13:34 horas: hay cierre parcial a la circulación en la Autopista México-Querétaro, kilómetro 74, dirección Querétaro.

13:45 horas: en la Autopista La Tinaja-Isla, kilómetro 16, dirección La Tinaja, hay reducción de carriles por la atención de un accidente, debido a la salida del camino de un tractocamión.

FBPT