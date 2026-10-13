Movilidad

Carreteras con Bloqueos Hoy 13 de Octubre 2026: En Estos Tramos Hay Afectaciones Viales

Manifestantes, vehículos con fallas mecánicas y trabajos de mantenimiento complican el tránsito en distintos tramos carreteros

Afectaciones en carreterasBloqueo en el boulevard Vicente Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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