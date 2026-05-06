“A Ti Te Dejaron Solo”: Grecia Quiroz Critica Protección a Rubén Rocha Moya

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, criticó la seguridad otorgada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que muchas víctimas de violencia en México no reciben la misma protección por parte de las autoridades, entre ellas su esposo Carlos Manzo, asesinado durante las festividades del Día de Muertos.

A través de redes sociales, la edil compartió una publicación en la que recordó a su esposo y cuestionó el respaldo institucional que actualmente recibe el político morenista. El mensaje estuvo acompañado de una imagen de Rocha Moya y una fotografía de Carlos Manzo, junto a la frase: “Ojalá te hubieran protegido de la misma manera”.

En su pronunciamiento, Grecia Quiroz expresó que la falta de protección dejó a su familia marcada por la violencia. “Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político; te ignoraron y te dejaron solo”, escribió.

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La alcaldesa también lanzó cuestionamientos sobre la manera en que se activan los mecanismos de seguridad en el país. “En México, los mecanismos de protección existen. La pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan”, publicó en sus redes sociales.

En otro fragmento del mensaje, la funcionaria aseguró: “Estoy convencida que mis ojos verán caer uno por uno, porque sé que Dios no se quedará nada, lo declaro”.

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Dispositivo de Seguridad a Rubén Rocha Moya

Las declaraciones surgieron después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmara que Rubén Rocha Moya cuenta con un dispositivo de seguridad especial.

El funcionario federal explicó que dicha protección fue asignada tras evaluaciones de riesgo realizadas de forma permanente a funcionarios y exfuncionarios. Detalló que la decisión se tomó debido a que Rocha Moya dejó recientemente el gobierno de Sinaloa, estado afectado por diversos hechos violentos ligados a grupos criminales.

No obstante, García Harfuch aclaró que actualmente no existe ninguna amenaza directa contra el gobernador con licencia. “No tenemos ningún indicio, dato o amenaza de que Rocha Moya pueda ser atacado”, afirmó.

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