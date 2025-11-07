Abusos en Casas Hogares Son Muestra de Deficiencias en Sistema de Cuidados: Especialistas

La semana pasada el albergue La Casa de las Mercedes, fue intervenido por la Fiscalía de la Ciudad de México, que indaga un presunto abuso sexual contra una adolescente.

Los casos de abusos y violaciones contra niños y adolescentes en centros de este tipo, tanto públicos como privados, no son nuevos.

Según especialistas, son muestra de las deficiencias en el sistema de cuidados de estas instituciones.

Pepe cuenta que a los 10 años de edad, fue trasladado a una casa hogar pública en la Ciudad de México después de que sus padres, con adicción a metanfetaminas, lo abandonaran.

Tres años más tarde, dice, fue víctima de una violación presuntamente cometida por un trabajador del albergue.

Como Pepe, al menos 53 mil menores de edad viven en algún centro de alojamiento de asistencia social o casa hogar del país.

Falta de protocolos y supervisión

De acuerdo con especialistas, la falta de protocolos y supervisión en muchas de estas instituciones facilita que se cometan abusos sexuales no solo por parte del personal, sino también entre los propios internos.

Al respecto Jesús Villalobos de la Red por los Derechos de la Infancia en México indicó:

Lo que hace falta justamente es regulación, es necesario visibilizar que esto es una problemática que es permanente en este tipo de instituciones, entonces me parece que es fundamental que la autoridad, que el Estado mexicano garantice los derechos de las niñas y los niños que están en esta condición.

Sofía, de 15 años, fue ingresada a una casa hogar privada del Estado de México tras ser rescatada de un entorno de violencia intrafamiliar. Sin embargo dentro del albergue recuerda que sufrió episodios de violencia física y acoso.

En México, el 92% de los menores víctimas de violencia sexual son principalmente mujeres.

Miguel tiene 8 años de edad y recuerda que en el albergue privado donde se encontraba fue asignado a un dormitorio destinado a adolescentes y ahí habría sido agredido por un compañero de habitación.

Los tres menores de edad se encuentran bajo el resguardo del DIF.

Con información de Víctor Valles Mata y Víctor Olvera

