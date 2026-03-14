¿Qué Pasó Hoy, Sábado 14 de Marzo 2026 en la Autopista México-Querétaro, Dirección CDMX?

La tarde de este sábado 14 de marzo se reportan diversos incidentes que afectan la circulación en la autopista México–Querétaro con dirección hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), en el kilómetro 83 se mantiene un cierre a la circulación mientras personal de emergencia atiende un choque entre automovilistas. El incidente ha provocado complicaciones en el tránsito, por lo que autoridades exhortan a los conductores a manejar con precaución y considerar posibles retrasos.

Asimismo, en el kilómetro 98 de la misma autopista se registra reducción de carriles debido a las labores para atender un accidente en el que se vio involucrado un remolque que volcó. Equipos de auxilio trabajan en la zona para retirar la unidad y restablecer la circulación de manera segura.

¿Hay personas lesionadas?

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas derivado de estos hechos; sin embargo, los trabajos de atención continúan, lo que mantiene afectado el flujo vehicular en ambos puntos.

Autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a los avisos viales, disminuir la velocidad al aproximarse a las zonas de incidente y, de ser posible, tomar rutas alternas para evitar mayores congestionamientos en esta importante vía que conecta el centro del país.

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