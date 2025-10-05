¿Qué Pasó Hoy, Domingo 5 de Octubre en la Autopista México-Cuernavaca?

Este domingo 5 de octubre se registró una aparatosa volcadura en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 66, en dirección hacia la capital del país.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió debido al asfalto mojado tras una ligera lluvia que se presentó en la zona durante la mañana, lo que provocó que el conductor perdiera el control de su vehículo, derrapara y terminara volcado sobre la vialidad.

Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (División Carreteras) acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y coordinar las labores de apoyo. Aunque el accidente generó una fuerte movilización, se informó que el conductor resultó con lesiones leves y fue atendido en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario.

Pide Capufe extremas precauciones

La unidad siniestrada, un automóvil particular de color gris, quedó con severos daños materiales. Por varios minutos, la circulación en la autopista se vio parcialmente afectada, generando una fila de vehículos de hasta tres kilómetros, mientras las autoridades realizaban las maniobras para retirar el coche y limpiar el derrame de combustible.

Capufe exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al manejar bajo condiciones de lluvia, ya que el pavimento húmedo aumenta considerablemente el riesgo de derrape. Asimismo, recomendó respetar los límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y revisar las condiciones de los neumáticos antes de iniciar un viaje.

Choque entre Ambulancia y Auto Deja a Mujer Lesionada en la Colonia del Valle

