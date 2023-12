Temporada de frío aumenta enfermedades respiratorias

El resfriado común, gripe, influenza, neumonía, bronquitis, faringitis, asma y covid-19 son algunas de las enfermedades más comunes en temporada de frío y el riesgo de contraerlas aumenta hasta en un 30%.

Los adultos mayores, especialmente aquellos con alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, y los niños menores de 5 años son los más vulnerables.

“Sí, incrementan las enfermedades por el cambio de clima, mucho sol, mucho frío. Mire cómo andamos, bien abrigaditos y todo y el cubrebocas que no nos falta para poder estar bien”, platica León Eslava Montiel, de 76 años de edad.

Por su parte la señora Julia Margarita, de 80 años, cuenta que se abriga bien para cuidarse:

Mire, traigo mi suéter, traigo mi otro suéter, traigo mi chaleco, y luego este… ¿por qué? porque ya me ha pasado de que me enfermo bien feo de los bronquios, entonces me tengo que cuidar. Hay que extremar las precauciones

Zayda Monserrat, una pequeña de 8 años también se ha visto afecta por esta temporada de frío.

Comenta:

Me pongo muy mala. Me dan mis ataques de tos y no me para y a veces como que no puedo respirar bien, por eso tengo que estar viniendo al hospital

Su madre, Verónica González, relata:

Mi pequeña padece de asma. Tiene ya ahorita 8 años, pero ya llevamos casi 4 años padeciendo con ese tipo de problema. Desde septiembre a diciembre y parte de enero se la pasa enferma ella, entonces el año pasado por un descuido de un familiar, ella se enfermó de COVID e influenza y estuvo muy delicada

Para Zayda, la temporada de frío, es temporada de hospitales y medicinas:

Ahorita estoy con medicamento para que me calme el asma porque casi mi asma no se puede controlar entonces me tuvieron que mandar inhaladores

Su madre explica que como han batallado con constantes ingresos al hospital.

Nos la hemos pasado aquí casi un mes yendo y viniendo al hospital entre estudios, entre laboratorios, pruebas y todo hemos estado batallando bastante. Ya sus pulmoncitos me han dicho los doctores que pueden llegar a colapsar porque se inflaman demasiado, ya deja de respirar. Entonces sí es a fuerza de qué le ponen oxígeno y a nebulizarla

Médicos dan las siguientes recomendaciones

Los médicos llaman a los pacientes a no minimizar síntomas y a atenderse de manera oportuna.

Romeo Adalid, director de la jurisdicción sanitaria Venustiano Carranza, Salud CDMX, expone:

7% de nuestra población mayor de 40 años sufren EPOC, y como el 7.4% asma, que son 2 problemas respiratorios que son muy frecuentes y que ahí están y que de pronto no los detectamos o ya nos acostumbramos a vivir con ellos

También piden a la población no automedicarse, pues los antibióticos no funcionan para el tratamiento de los virus respiratorios.

El doctor Adalid recomienda:

Si te sientes mal acude al Centro de Salud, no traten de ser el médico. El problema realmente fuerte para nosotros en el Sector Salud es que la gente está acostumbrada a que se siente mal y lo primero que hacen es tomar antibióticos y la gran mayoría de los problemas virales no se manejan con antibióticos. La temporada invernal tratemos de no automedicarnos y acudir al centro de salud más cercano

