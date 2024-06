AMLO Alista Extradición de Juez Ligado a Caso Ayotzinapa con Asilo en EUA

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó este jueves 20 de junio de 2024 que México ya alista la solicitud de extradición de José Ulises Bernabé García, quien era juez de barandilla y se encontraba de guardia durante la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y recibió el asilo por parte del gobierno de Estados Unidos.

El mandatario cuestionó por qué Estados Unidos otorgó el asilo al juez hasta enero de 2020, justo cuando él ya estaba al frente del Gobierno de México.

Ante pregunta expresa de un reportero en torno a si se pedirá la extradición de Bernabé García, el Presidente dijo que sí y además se está impugnando el proceso y pidiendo la revisión de todo. López Obrador dijo, además, que la Fiscalía de México no estaba enterada del caso.

El reportero insistió en que si el asilo al juez de barandillas se había otorgado en Estados Unidos con base en mentiras y el mandatario señaló que sí.

El Presidente indicó que José Ulises Bernabé García señaló que los 43 estudiantes de Ayotzinapa no estuvieron en los separos de la Policía y que incluso un grupo de militares llegó a ver si estaban y no los encontraron.

“Y sí, llegaron los militares y no estaban, pero tenemos testimonios del jefe de la Policía, en donde el juez le dice que sí habían estado”, dijo López Obrador.

Además, dijo que entregará un informe a uno por uno de los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa porque no quiere entregarlo a sus representantes que ya tienen una postura.

López Obrador aseveró que cuando se llevó a cabo el juicio de José Ulises Bernabé García se debió pedir información porque “este señor ya tenía orden de aprehensión y ya había ficha roja de Interpol y no consultaron a la fiscalía de México y cuando la fiscalía de México pedía información no le enviaban nada”.

El mandatario explicó que Bernabé García argumentó que había persecución política en su contra y que lo podían torturar porque supuestamente él había declarado en contra de los militares.

Pero no que los militares hayan detenido a los jóvenes o que los militares hayan desaparecido a los jóvenes, no, sino que los militares fueron a buscar a los jóvenes y no los encontraron porque, según él, los jóvenes nunca estuvieron ahí y sí estuvieron.