AMLO Busca que Deportaciones de EUA Sean Directo a Países de Origen y no a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que las nuevas medidas de Estados Unidos de América (EUA) para frenar la migración ilegal —a través de la restricción de solicitudes de asilo— pongan en aprietos al Gobierno de México, e informó que se busca que las deportaciones de autoridades estadounidenses se realicen de manera directa a los países de origen.

Así lo dijo hoy, 5 de junio de 2024, durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, en la que expresó que México trata muy bien a los migrantes, pero cuestionó: “¿Por qué triangular, por qué no el acuerdo directo?”.

López Obrador entabló ayer una llamada con el presidente estadounidense Joe Bien, quien firmó una orden ejecutiva que restringe las solicitudes de asilo en la frontera con México y agiliza las deportaciones.

Noticia relacionada: Trump Critica Medida de Biden para Frenar Migración Ilegal

El mandatario mexicano afirmó que se trató de una muy buena conversación en la que abordaron principalmente el tema de las restricciones de asilo, así como la autorización para la construcción de tres nuevos puentes fronterizos con Texas.

“Nosotros cooperamos y ayudamos al presidente Biden”, refrendó el titular del Ejecutivo federal, quien reiteró que el incremento de las deportaciones no pondría en apuros a México.

No (pone en aprietos al gobierno) porque nosotros venimos ayudando y se tienen muy buenas relaciones con gobiernos que no han logrado, sobre todo porque no ha habido la voluntad, lo digo cariñosamente, de parte de Estados Unidos, de que se llegue a un buen arreglo.