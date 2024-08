AMLO Enviará Carta a Joe Biden por Financiamiento de la Embajada de EUA a MCCI

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció hoy 14 de agosto de 2024 que enviará una carta a su homólogo Joe Biden luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), revelara que la Embajada de Estados Unidos de América (EUA) financia a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C. (MCCI).

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, expuso que MCCI ha recibido recursos económicos por parte de la Embajada de EUA en México, desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Pablo Gómez detalló que a partir del 29 de agosto de 2018 y hasta el 23 de enero de 2024 MCCI recibió recursos económicos por parte de la Embajada de Estados Unidos en México.

El organismo emisor de las transferencias es Financial Service Center, y fueron facturados por parte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a nombre de una entidad US Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, así aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron los más de 96 millones de pesos.