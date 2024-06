AMLO Anuncia Fin del Lopezobradorismo y que 'Ahora Van a Actuar' sus Hijos en la Política

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció hoy 7 de junio de 2024 que una vez concluido su mandato ya no seguirá la etapa del llamado lopezobradorismo y aseguró que ahora sus hijos ya "van a actuar" en la política de México.

López Obrador fue cuestionado durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, en Palacio Nacional, en torno a si seguirá el lopezobradorismo una vez que inicie la siguiente administración federal, la cual estaría encabezada por la virtual ganadora Claudia Sheinbaum Pardo.

Yo ya termino y lo que va a haber hacia adelante es la continuación con los cambios que naturalmente se van a producir de la transformación que iniciamos millones de mexicanos (...) yo ya concluyo y no voy a tener representante, y solo atendería un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir, pero es lo único, nada de que yo conformo el movimiento obradorista porque soy amigo de Andrés Manuel.

Además, el Presidente señaló que no dará conferencias "ni acepto ninguna invitación a actos públicos, políticos", y de manera tajante concluyó que "terminó mi ciclo, ya no vuelvo a participar, y desde luego vamos a guardar todos los recuerdos, eso ¿quién nos lo quita?".

AMLO anuncia que sus hijos ahora van a actuar en cargos públicos

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador comentó que entre los acuerdos con su familia estaba uno que no permitía a sus hijos involucrase en cargos públicos mientras él estuviera activo, el cual terminará una vez que concluya con su mandato.

Los acuerdos que tenemos en familia: mientras yo estuviese en activo no iban a participar en nada, en cargos públicos, en nada, ahora ya van a actuar.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo federal enfatizó en que primero "tienen que aclarar todo" y destacó que sus hijos "son honrados, porque así fueron educados por la finada mamá y el papá".

Hijos de AMLO sacarán documento para "aclarar calumnias"

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pidió a sus hijos realizar un documento para aclarar todas las calumnias que han sufrido durante el periodo en el cual él estuvo en cargos públicos.

Yo le he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han padecido, que se pongan a escribir quiénes son, qué han hecho, porque les ha tocado padecer mucho, sobre todo a los grandes, era muy difícil para ellos, sobre todo en la escuela.

El mandatario federal señaló que "van a sacar un documento, se los sugerí, les dije: 'no dejen nada y aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación a la que hago referencia, que se tiene que pagar".

Enfatizó en señalar en la necesidad de "aprovechar a aprender bien del por qué de las cosas y no odiar a nadie, no ver a nadie como enemigo, si acaso verlos como adversarios a vencer en buena lid, no como enemigos a destruir. No olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices".

