AMLO Muestra Carta que Envió a Joe Biden por Financiamiento de EUA a MCCI

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mostró hoy 19 de agosto de 2024 la carta que envió a su homólogo Joe Biden para fijar su postura en torno al financiamiento del Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad AC (MCCI).

Revelan financiamiento. El pasado 14 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que MCCI ha recibido apoyo financiero por parte de la embajada de Estados Unidos en México.

El pasado 14 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que MCCI ha recibido apoyo financiero por parte de la embajada de Estados Unidos en México. Acusan hostigamiento. MCCI respondió al Gobierno de México, al señalar "un intento de silenciar a la sociedad civil", además, se dijeron víctimas de hostigamiento y abuso de poder.

MCCI respondió al Gobierno de México, al señalar "un intento de silenciar a la sociedad civil", además, se dijeron víctimas de hostigamiento y abuso de poder. Nota diplomática. México envió una nota diplomática a EUA para señalar el financiamiento a MCCI, y López Obrador aseguró que ya tenía listo el borrador de la carta a Biden

Noticia relacionada: AMLO Sugiere que Cambien de Trabajo Jueces que Sufran ‘Plata o Plomo’

AMLO muestra la carta que envió a mandatario de EUA

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que "es buena la relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero tenemos que dejar de manifiesto, que quede muy claro, de que debemos respetarnos".

Tras fijar su postura, López Obrador leyó la carta que le envió a Joe Biden.

Estimado presidente Joe Biden:

Primero le deseo que mantenga como siempre en alto su moral y entusiasmo.

En esta ocasión me dirijo a usted para informarle que de tiempo atrás he venido denunciando públicamente a quienes desde el gobierno de Estados Unidos han mantenido una actitud, a todas luces, injerencista al financiar parte de las actividades que lleva a cabo la autollamada organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, A. C., cuyo propósito principal ha sido atacar a nuestro gobierno.

Presidente pide a Biden "detener este agravio"

En su carta, López Obrador señaló que "desde el gobierno de Estados Unidos a través de agencias como la denominada para el Desarrollo Internacional (USAID)", se le han entregado recursos a MCCI desde 2018, lo cual considera "completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto a nuestras soberanías que tanto usted como yo hemos venido cultivando en bien de nuestras naciones".

Ojalá y pueda hacer algo para detener este agravio que atenta contra nuestro principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Disculpe por tratarle de manera directa este tema, créame que le estimo y no quisiera molestarle en nada, pero como usted comprenderá, los temas vinculados a la libertad e independencia de los pueblos van más allá de los sentimientos personales.

Le abrazo

Historias recomendadas: