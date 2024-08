México Envió Nota Diplomática a EUA por Financiamiento a MCCI y AMLO Alista Carta a Joe Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó hoy 16 de agosto de 2024 que México envió una nota diplomática a Estados Unidos de América (EUA) luego de que se informó que la embajada estadounidense destina recursos para financiar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. (MCCI).

Durante su conferencia de prensa matutina matutina de este viernes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador reconoció que el pasado jueves solo se envió una nota diplomática al Gobierno de EUA; sin embargo, la carta al presidente Joe Biden aún no se ha mandado.

López Obrador reconoció que la misiva a Biden "básicamente es una carta para lo del financiamiento que le otorga el Gobierno de Estados Unidos a Claudio X. González y la asociación que manejan", quien aparece como apoderado legal de MCCI.

Ayer se envió la nota diplomática, que no sabía, pero hoy en la mañana me enteró la secretaria de Relaciones Exteriores que es la segunda, que enviamos una en 2021 y no le hicieron caso, y ayer envió otra, una nota de protesta.