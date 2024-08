AMLO Enviará Hoy Carta a Biden por Financiamiento de la Embajada de EUA a MCCI

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que hoy, 15 de agosto de 2024, enviará la carta a su homólogo estadounidense Joe Biden por el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos de América (EUA) a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C. (MCCI).

“La voy a enviar hoy (la carta) y después de que la envíe, que ya sepa que la tiene el presidente la doy a conocer”, dijo López Obrador en conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El miércoles, durante la conferencia del mandatario, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso que MCCI ha recibido recursos económicos por parte de la Embajada de Estados Unidos en México, desde que inició el actual sexenio.

El titular de la UIF expuso que las aportaciones del Gobierno de Estados Unidos a MCCI “no vienen del año 2015, cuando fue fundada, sino a partir del momento en que en México se realizan elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección es el actual presidente (Andrés Manuel López Obrador) y un Congreso con mayoría de la corriente encabezada por Morena”.

Al respecto, López Obrador dijo que enviaría la carta el presidente Biden y que, además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregaría una nota diplomática sobre el mismo tema, “porque consideramos que abiertamente hay injerencia del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país”.

Al ser cuestionado este jueves si dicha nota diplomática también sería entregada este día, López Obrador comentó que eso dependerá de cómo están de trabajo en la Cancillería.

El presidente insistió en que esperará a ver qué dice Joe Biden y reiteró que hay una intervención del gobierno de Estados Unidos en un asunto que no le corresponde, “porque darle dinero a esta organización es injerencia, es una intromisión, es violatorio de nuestra Constitución”.

López Obrador refirió que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una sociedad que tiene el propósito de enfrentar a su gobierno políticamente y además “sin escrúpulos morales, de ninguna índole”.

Sobre las entidades o personas que dan dinero a MCCI, López Obrador dijo que hay que ver si están cumpliendo con la ley porque ese dinero tiene que ver con deducciones de impuestos y es un dinero del pueblo de México.

El presidente cuestionó cómo se va a usar ese dinero para financiar guerras sucias en contra de un gobierno legal y legítimamente constituido.

Eso no está en la ley y si no está en la ley y existe una laguna, pues lo que hay que hacer es establecer que no se puede devolver impuestos para que una empresa o un contribuyente utilice ese dinero con propósitos políticos.