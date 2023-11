Boletos para Tren Maya no Están a la Venta Todavía; ‘no Se Dejen Engañar’: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaró que los boletos para el Tren Maya aún no están a la venta, por lo que pidió a los ciudadanos que “no se dejen engañar”.

“No hay venta de boletos. Además, que no se dejen engañar, que no haya fraude”, afirmó López Obrador en la conferencia mañanera de hoy, 29 de noviembre de 2023.

Explicó que la venta de boletos para viajar en el Tren Maya se realizará a través de una plataforma, “pero se va a dar a conocer en su momento”.

López Obrador estimó que es muy probable que en los primeros días de operación del Tren Maya se vendan todos los boletos, “porque hay mucho interés y además son pocos los trenes, van a ser 30, 40 trenes, pero ahora van a empezar 4”, para 280 pasajeros.

Estamos considerando que para finales de febrero ya está todo, desde Cancún, Tulum, Chetumal, Calakmul, Escárcega.

Explicó que la estación en Escárcega es estratégica, porque es la ciudad que divide las rutas hacia el Golfo, a la selva y al Caribe.

El primer tramo del Tren Maya, que va de San Francisco, Campeche, a Cancún, Quintana Roo, se inaugurará el 15 de diciembre de 2023.

Para el 31 de diciembre, se tiene previsto que quede el segundo tramo hasta Palenque, Chiapas.

López Obrador agregó que hasta finales de febrero de 2024 estará terminado todo el Tren Maya.

